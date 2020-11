Netflix voegt niet alleen titels aan het aanbod toe, maar verwijdert ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide weten welke titels binnenkort verdwijnen.

Netflix verwijdert met name op maandag een groot aantal titels. Blockbusters zoals Jack Reacher, The Lord of the Rings-trilogie en The Dark Knight verdwijnen in de loop van de dag, net als Martin Scorsese's The Departed en avonturenklassieker Indiana Jones and the Temple of Doom.

Later deze week verdwijnen ook Oscar-winnaar Moonlight en het recentste deel uit de Mission: Impossible-reeks. Bekijk hieronder de nieuwste update.

30 november:

A.D. Kingdom and Empire

Against All Odds

Anaconda

Avengers of Justice: Farce Wars

Babe: Pig in the City

Bobby Robson: More Than a Manager

Changeling

The Covenant

The Dark Knight

The Dark Knight Rises

Dead Silence

The Departed

Diana: In Her Own Words

Dream Boat

Fierce Creatures

Forbidden Games: The Justin Fashanu Story

Hard Target

Higher Power

Hotel for Dogs

Indiana Jones and the Temple of Doom

Jack Reacher

Jeepers Creeper 3

The Last Airbender

The Legend of 420

Life in the Doghouse

Little Man

Little Singham aur Kaal ka Mahajaal

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

The Lord of the Rings: The Two Towers

The Lord of the Rings: The Return of the King

Maggie

Maximum Risk

Natural Selection

The Next Karate Kid

The People vs. Larry Flint

Playing for Time

She's Out of My League

Sleepy Hollow

The Spiderwick Chronicles

Sugar Mountain

Sylvanian Families

Sylvanian Families: A Town of Dreams

Sylvanian Families: The Treasure of Calico Village

Tellur Aliens

The Tuxedo

Welcome Home Roscoe Jenkins

World War Z

1 december:

Cheapest Weddings

Dolphin Kick

Moonlight

4 december:

The Best of Enemies

Mission: Impossible - Fallout

6 december:

The Bye Bye Man

14 december:

Bollie en Billie

Deadman Wonderland

Shtisel

17 december:

Pee-wee's Playhouse



19 december:

Doctor Foster

25 december:

Kill Me Heal Me

27 december:

Towies