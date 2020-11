Sean Connery is overleden aan hartfalen door een longontsteking. Het overlijden van de 90-jarige acteur werd op 31 oktober bekendgemaakt, maar tot nu toe werd niet bekend waaraan hij stierf.

De acteur leed al jaren aan dementie en lange tijd werd er van uitgegaan dat dat de doodsoorzaak was. Nu blijkt dat het dus gaat om hartfalen door een longontsteking. Ook zijn late leeftijd staat als reden beschreven in het autopsierapport in handen van TMZ.

Zijn echtgenote, Micheline Roquebrune, vertelde wel dat de acteur vredig in zijn slaap was overleden. Sinds zijn pensioen in 2006 woonde Connery op New Providence, het hoofdeiland van de Bahama's.

Connery is vooral bekend door zijn vertolking als James Bond. De Schotse acteur was de eerste die de geheim agent speelde en verscheen in totaal zeven films als 007.