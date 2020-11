De productie van de superheldenserie The Flash in het Canadese Vancouver ligt stil, meldt Deadline zondag. Een crewlid is besmet geraakt met het coronavirus.

De medewerker heeft geen merkbare symptomen. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van de besmetting.

Uit voorzorg zijn de opnames van de serie gestaakt voor een nog onbekende periode. Tussen maart en september lagen de opnames van de serie met Grant Gustin als de superheld ook stil vanwege de coronapandemie.

In oktober werden The Flash, Batwoman en andere Hollywoodproducties ook al stilgelegd vanwege logistieke problemen rondom het testen op coronabesmettingen in Canada. Het land is het toneel van veel Amerikaanse producties.

Canada is een van de landen waar het aantal coronabesmettingen toeneemt. De toename van het aantal besmettingen was eind oktober extra groot: toen vierde het landde feestdag Thanksgiving.

De serie The Flash staat los van de gelijknamige film met Erza Miller en Ben Affleck in de hoofdrollen. Die staat geland voor 4 november 2022.