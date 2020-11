Lashana Lynch, die in de nieuwe James Bond-film No Time to Die te zien is, ergert zich aan de mate waarin een 'zwarte Bond' voor discussie zorgt. Dat vertelt ze zaterdag in een interview met GQ.

Toen het nieuws naar buiten kwam dat Lynch 'de nieuwe 007' wordt in de film, bracht dat een stortvloed aan negatieve reacties met zich mee. Volgens veel fans is Bond een 'witte, westerse man', maar Lynch vindt dat onzin.

"Het witte patriarchaat heeft altijd wel wat te zeggen wanneer het over zulk soort onderwerpen gaat. Alleen de grootsheid van deze ophef was echt bizar", stelt ze. Daarom besloot ze alle kritiek naast zich neer te leggen. "Ik beschouw die mensen als blauwharige trollen. Voor mij bestaan ze niet eens."

Daniel Craig, die sinds 2006 James Bond speelt, heeft aangegeven dat No Time to Die de laatste keer zal zijn dat hij als de spion te zien. Sindsdien wordt er druk gespeculeerd over zijn opvolger, waarbij Idris Elba vaak genoemd wordt.

Lynch stoort zich eraan dat de eventuele keuze voor Elba in combinatie met zijn donkere huidskleur überhaupt als nieuwswaardig wordt gezien.

"Het feit dat je zoiets moet vieren, alsof dit een nieuw tijdperk is en zwarte mensen zojuist gearriveerd zijn. Dat is wat mij irriteert, het idee dat Idris Elba een 'zwarte Bond' is. Voor mijn gemeenschap is dat een grote ontwikkeling, maar voor de rest van de wereld zou het niet uit moeten maken."

No Time to Die is vanaf april in de Nederlandse bioscopen te zien.