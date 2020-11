Regisseur David Lynch is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe serie voor Netflix. Dat melden Amerikaanse media zaterdag naar aanleiding van een bericht op Production Weekly.

Het project heeft als werktitel Wysteria en in mei zouden de opnames van start moeten gaan. Verdere details over de nieuwe serie zijn nog niet bekend.

Lynch is voornamelijk bekend van de televisieserie Twin Peaks uit de jaren negentig. Die serie was destijds uniek door de filmische setting en wordt door velen nog altijd bestempeld als een van de voorlopers van hedendaagse thrillerseries. In 2017 kwam er een derde seizoen.

Twin Peaks is de enige televisieserie die Lynch ooit heeft gemaakt. Zijn laatste speelfilm, Inland Empire, kwam uit in 2006.

De 74-jarige regisseur gaf eerder wel aan dat hij aan een nieuwe film wilde beginnen, maar dat de coronacrisis een streep door dat plan had gezet.