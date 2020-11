Ewout Genemans heeft er vertrouwen in dat de documentaire over Nicky Verstappen op zondag- en maandagavond gewoon uitgezonden kan worden. Dit vertelde de presentator en documentairemaker zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune naar aanleiding van het kort geding dat Jos B. heeft aangespannen om de uitzending te voorkomen.

"Het is niet dat wij gister in paniek waren toen dit gebeurde", aldus Genemans. We hebben jarenlang aan deze documentaire gewerkt en we hebben over elk shot en over elk mogelijk scenario nagedacht. De politie en justitie zijn heel zorgvuldig met het uitzenden van zoiets. Overal zijn goede afspraken over gemaakt. Wat er vanavond uitgezonden gaat worden is iets waar wij allemaal achter staan. Ik heb er een goed gevoel over dat we het gewoon gaan uitzenden."

Ook gaat de documentaire volgens hem niet specifiek over Jos B. "De documentaire gaat niet over de zaak en over de vraag of Jos B. schuldig is. Wij volgen het politieonderzoek, van het eerste bewijs tot de uitspraak van vorige week. Het gaat over alle mensen die al die jaren dat werk hebben verzet."

B.'s advocaat Adi van Koningsveld vraagt om een verbod op uitzending, omdat volgens hem B. wordt gepresenteerd als dader, terwijl er nog een hoger beroep volgt. Ook zou de documentaire een inbreuk zijn op de persoonlijke levenssfeer van B. Van Koningsveld stelt dat er sprake is van "onrechtmatig handelen" van RTL en No Pictures Please.

De presentator noemt de stap "een beetje laat". "De advocaten van Jos B. waren er al maanden van op de hoogte dat de documentaire gemaakt werd."

Genemans liep voor de documentaire drie jaar mee met het rechercheteam. De uitzending van de tweedelige film, De zaak Nicky Verstappen: Achter de schermen bij het politieonderzoek, staat gepland voor zondagavond en maandagavond op RTL 4.