Streamingdienst Peacock heeft excuses aangeboden voor grappen over de niertransplantatie van Selena Gomez in de Saved By the Bell-reboot. In een aflevering die woensdag verscheen is te zien hoe twee personages het hebben over de transplantatie en valse suggesties doen over wie de donor is.

De dienst laat na ophef over de scène aan Amerikaanse media weten dat het niet de bedoeling was om te doen alsof de gezondheid van de zangeres niet belangrijk is.

In de aflevering lopen twee personages door het schoolgebouw en praten ze over de transplantatie van Gomez. Zo zegt een meisje dat ze denkt dat de zangeres een nier heeft gekregen van de moeder van haar ex Justin Bieber, maar is haar klasgenootje ervan overtuigd dat de nier van haar voormalige beste vriendin Demi Lovato kwam. Ook is op de schoolmuur in graffiti geschreven: 'Heeft Selena Gomez wel nieren?'

Gomez heeft de auto-immuunziekte lupus en kreeg in 2017 een nieuwe nier van haar beste vriendin Francia Raisa. Dat de streamingdienst grappen maakte over haar gezondheid viel niet goed bij fans. Op Twitter deelden ze hun ongenoegen. "Selena was bijna dood geweest, grapjes over haar niertransplantatie zijn niet grappig", schreef een fan. "Grappen maken over iemands ziekte is nooit grappig. Het is zo gemeen en oneerlijk. Selena verdient dat niet en niemand anders verdient dat", vond een ander.

Gomez zelf heeft nog niet op de ophef gereageerd, maar Peacock zegt contact te hebben opgenomen met haar team om excuses te maken. De streamingdienst doet daarnaast een donatie aan het fonds van de zangeres dat bijdraagt aan onderzoek naar lupus.