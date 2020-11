De Amerikaanse sciencefictionserie Utopia, met John Cusack in de hoofdrol, krijgt geen vervolg. Dat meldt The Hollywood Reporter. De serie was een seizoen lang te zien op de streamingdienst Amazon Prime.

Een reden voor het stoppen van de serie, een remake van het gelijknamige Britse origineel, wordt niet gegeven. Utopia ging in september in première en kreeg gemengde reacties.

De negendelige serie volgt een groep jonge mensen die elkaar online ontmoeten en in het bezit komen van een mysterieus stripboek. Ze ontdekken dat de rampscenario's die daarin worden beschreven, waaronder een globale pandemie, wel eens dichter bij de waarheid zouden kunnen liggen dan ze dachten. Naast John Cusack spelen ook Sasha Lane en Rainn Wilson een hoofdrol.

Utopia werd geschreven en geproduceerd door Gillian Flynn, die eerder de romans Gone Girl en Sharp Objects schreef, evenals de scenario's voor de gelijknamige verfilming en miniserie.