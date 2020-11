Chris Columbus was flink nerveus tijdens de eerste opnames van Harry Potter and the Sorcerer's Stone (Harry Potter en de Steen der Wijzen). De regisseur, die al talloze successen op zijn naam had staan, vreesde iedere dag ontslagen te worden.

Columbus maakte in de jaren negentig al Home Alone en Mrs Doubtfire voor hij begon aan de verfilming van het boek van J.K. Rowling. Ondanks zijn ervaring, was hij bang het niet goed te doen.

"De eerste twee weken dacht ik eigenlijk alleen maar dat ik ontslagen zou worden. Als ik één ding fout zou doen, zou het klaar zijn. Niemand heeft het gemerkt, want ik ben niet iemand die schreeuwt en kan het goed met iedereen vinden, maar van binnen liep ik over van emotie", aldus Columbus in gesprek met Collider.

Columbus wordt regelmatig gecomplimenteerd met zijn verfilming en voelde bij de opnames van de verfilming van het tweede boek vooral heel veel plezier. "Daar had ik het gevoel dat ik iets meer van mezelf kon laten zien, omdat het nu oké was."

Na de tweede film werd Columbus vervangen door diverse andere regisseurs. Hij had graag willen terugkeren voor de laatste delen, maar is fan van de verfilming van David Yates. "Hij had de keuze te blijven en dat deed hij heel goed. Ik ben vooral dol op de laatste film. Ik vind die film briljant."