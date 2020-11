Pathé brengt de documentaire Diego Maradona over de overleden voetballegende terug in de bioscoop. De film over de Argentijn die op zestigjarige leeftijd overleed aan een hartstilstand is vanaf volgende week in bioscopen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag te zien.

De film is ook te zien in Natlab Eindhoven en filmtheater Hilversum. Daarnaast wordt de documentaire donderdagavond uitgezonden op NPO3 en is daarna online te zien op NPO Plus.

De film over Maradona van regisseur Asif Kapadia verscheen in 2019. Aan de hand van vijfhonderd uur aan archiefmateriaal vertelt Kapadia in twee uur over het leven en de carrière van de Argentijnse voetbalheld; de focus ligt op de jaren dat Maradona in Napels speelde.

De beelden worden begeleid door quotes uit tientallen interviews die Kapadia hield met de voetballer zelf en talloze belangrijke mensen uit zijn omgeving. Kapadia maakte eerder succesvolle documentaires over Formule 1-coureur Ayrton Senna en zangeres Amy Winehouse.

Maradona overleed woensdag op zestigjarige leeftijd. In zijn thuisland Argentinië werden drie dagen van nationale rouw afgekondigd.