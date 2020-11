De spin-off van de succesvolle serie Penoza is vanaf 27 december te zien bij NPO3. De nieuwe serie heet Doodstil en gaat over Luther, het personage dat door Raymond Thiry wordt gespeeld.

Luther, een rol van Raymond Thiry, is de rechterhand van Penoza-hoofdpersonage Carmen Walraven. Het verhaal van de miniserie draait om Luther in het heden, die in de onderwereld wraak probeert te nemen op de moordenaar van zijn broer.

De scènes in het heden worden afgewisseld met die uit de jaren negentig. Martijn Lakemeier, bekend van onder andere Oorlogswinter, speelt de jonge Luther. Ook Sallie Harmsen heeft een rol in de serie.

Penoza eindigde in 2017 op televisie en kreeg in de vorm van een film een definitief einde in 2019.