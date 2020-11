Dertig jaar na de eerdere versie is er een nieuwe verfilming van Roald Dahls boek The Witches uit 1983. Volgens de recensies komt de toon die het boek zet, ondanks de visuele effecten in deze op kinderen gerichte film, niet helemaal uit de verf.

de Volkskrant - drie sterren

"Regisseur Robert Zemeckis voegt een nieuwe laag toe door Dahls verhaal naar een gesegregeerd Amerika te verplaatsen, maar zijn The Witches schiet door in het gebruik van digitale effecten. Met haar uitschuifarmen en zweefvermogen verwordt Hathaways heks tot een kermisattractie. De animatie van de muizenkinderen oogt pover."

"Chris Rock mag het geheel inleiden en afsluiten als de vertelstem van de inmiddels oudere kleinzoon, maar de sterk aangezette voordracht van de komiek laat zich moeilijk rijmen met het timide joch in de film."

"Dat The Witches desondanks plezierig uitpakt, getuigt van de kracht van Dahls vertelling. Hoe de Britse schrijver reële kinderangsten vervlocht met het fantastische, blijft uitzonderlijk. In het boek, en ook nu weer in de film."

De Telegraaf - 3,5 sterren

"De grootste attractie van deze kinderhorror is, net als in Roegs versie uit 1990, de actrice die de opperheks mag spelen. Na de geniale vertolking van Anjelica Huston is het nu Anne Hathaway die alles uit de kast trekt. Met een vet aangezet Europees accent en veel gevoel voor theater, zet ook zij een lekker duivelse diva neer."

"De smerige en komische griezeligheid neemt verder toe dankzij moderne trucage. Hathaways mond, armen en stem kunnen plotseling angstaanjagende vormen aannemen. Ook deze versie van The Witches is dus niet bepaald gemaakt voor tere kinderzieltjes. Hoewel Zemeckis duidelijk meer mikt op entertainment dan terreur. De luidruchtige, avontuurlijke muziek speelt daarbij een belangrijke rol."

Het Parool - geeft geen sterren

"Met haar opensplijtende mondhoeken en ledematen die zich verknakkend uitstrekken, schroeft deze verfilming de visuele horror op. Maar regisseur Robert Zemeckis plaatst die horror in een setting die nooit reëel aanvoelt."

"Daardoor zal deze versie van The Witches vast vermaken en doen schrikken, maar nooit dat kouderillingengevoel geven dat je zomaar op straat een heks zou kunnen tegenkomen."

