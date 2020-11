Acteur Mads Mikkelsen vervangt Johnny Depp in de film Fantastic Beasts 3. Depp, die de rol van Grindelwald speelde, werd begin november gevraagd de rol af te staan. Dat meldt Entertainment Weekly.

Sinds Depp de rol heeft neergelegd, gingen de geruchten al rond dat Mikkelsen de rol over zou nemen.

Depp werd begin november door Warner Bros. gevraagd zijn rol neer te leggen toen hij zijn smaadzaak tegen tabloid The Sun had verloren.

"En ik heb dat verzoek gerespecteerd en ik ben het ermee eens", schreef de acteur op Instagram. Hij had de krant aangeklaagd wegens smaad omdat hij in een artikel uit 2018 een "vrouwenmishandelaar" werd genoemd. Een rechter oordeelde dat onvoldoende is bewezen dat er in het artikel sprake is van smaad en dat Johnny zijn ex-vrouw Amber Heard wel degelijk heeft mishandeld.