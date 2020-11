De horrorfilm Get Out is door Amerikaanse filmprofessionals uitgeroepen tot beste film van het decennium. Dat meldt The Hollywood Reporter woensdag naar aanleiding van een enquête onder 3.500 filmprofessionals.

Get Out gaat over een zwarte twintiger die voor het eerst op bezoek gaat bij zijn witte schoonouders. Hij komt er daar langzaam achter dat er iets grondig mis is op hun landgoed. Regisseur Jordan Peele, inmiddels ook bekend door de horrorfilm Us, won een Oscar voor zijn scenario.

Uit de enquête kwam een lijst met twintig favorieten naar voren. Vlak onder Get Out staan het slavernijdrama 12 Years a Slave en de superheldenfilm Black Panther. Verder hebben ook Inception, Avengers: Endgame en La La Land hoge noteringen gekregen.

Opmerkelijk aan de lijst is dat er relatief weinig winnaars van de Oscar-uitreikingen bij staan. Die prestigieuze prijzen worden tevens uitgereikt door een groep van duizenden filmprofessionals. Van de twintig geselecteerde films, hebben er slechts vier ook de prijs voor beste film gewonnen (12 Years a Slave, Argo, Birdman en The King's Speech).

In de lijst van The Hollywood Reporter is verder plek voor bekende films als Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1, Wonder Woman en Mad Max: Fury Road.