Acteur Paul van Gorcum en vier andere acteurs hebben recht op meer financiële vergoedingen van Bas en Aad van Toor, beter bekend als Bassie en Adriaan. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag bepaald.

Bas en Aad van Toor dienen 15.000 euro te betalen, vermeerd met de wettelijke rente van dit bedrag tussen 15 februari 2002 en 20 oktober 2015.

Aad van Toor wil, gezien de slechte gezondheid van zijn broer Bas, voorlopig geen stappen ondernemen tegen de uitspraak. "Aad is het oneens met de uitspraak, maar gezien de fysieke situatie van Bas wil hij er op dit moment niets over zeggen", laat zijn manager desgevraagd weten.

Van Gorcum, die tussen 1988 en 1994 het personage Baron Van Neemweggen in de films en series van Bassie & Adriaan vertolkte, stapte samen met vier andere acteurs al in 2007 naar de rechter.

Onderwerp van die zaak was een vergoeding voor het gebruik van hun prestaties in vier series van Bassie & Adriaan, die sinds 2002 op dvd en video beschikbaar zijn. Zeven jaar later werden zij in het gelijk gesteld, maar de broers Van Toor zouden nooit aan de betalingsplicht hebben voldaan.

De uitspraak die woensdag werd gedaan, zou eigenlijk al op 7 oktober plaatsvinden, maar ging niet door vanwege de coronamaatregelen.