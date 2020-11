Ook Mark Ruffalo krijgt een rol in de sciencefictionfilm The Adam Project, meldt The Hollywood Reporter dinsdag.

De 53-jarige Ruffalo, die vooral bekend is van zijn rol als The Hulk in de Avengers-filmreeks, zou de vader spelen van hoofdrolspeler Ryan Reynolds. Diens personage keert terug in de tijd om Ruffalo's personage terug te vinden, met hulp van een dertienjarige versie van zichzelf.

Eerder werd bekend dat Zoe Saldana en Jennifer Garner waren toegevoegd aan de cast van de Netflix-film. Over de twee actrices is nog niet bekend welke rollen ze zullen vertolken.

The Adam Project staat sinds 2012 in de planning. Wanneer de film op de streamingdienst moet verschijnen, is nog niet bekend.