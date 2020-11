De Nederlandse filmsector krijgt vanaf 1 januari 28,5 miljoen euro steun vanwege de uitbraak van COVID-19. Het Nederlands Filmfonds maakte de verdeling daarvan dinsdag bekend.

Bijna 6,3 miljoen euro gaat naar het dekken van de extra kosten die bij filmproducties zijn gemaakt vanwege de coronamaatregelen. Met dat geld kan en kon de veiligheid van de werkomstandigheden gewaarborgd worden.

Voor het beschermen tegen onverzekerbare schade veroorzaakt door de coronamaatregelen wordt 10 miljoen euro gebruikt.

Nog 6 miljoen euro is bestemd voor individuele makers en de ontwikkeling en realisatie van hun projecten. De overige circa 6,3 miljoen euro gaat naar het stimuleren van het maken van films van hoge kwaliteit. Die steun is er zodat Nederland bij kan blijven in de internationale ontwikkelingen van de branche.