Ondanks dat Netflix nauwelijks cijfers weggeeft over hun best bekeken series, is het duidelijk dat het nieuwe seizoen van The Crown weer een grote hit is. De populaire personages uit de koningshuisserie werden de afgelopen tien dagen veel vaker opgezocht in vergelijking met de periode voordat het vierde seizoen startte, blijkt uit cijfers van Google Trends.

Het meest gezochte 'personage' is prinses Diana. Het aantal zoekopdrachten in de eerste tien dagen na de première op Netflix steeg met 436 procent in vergelijking met de tien dagen voordat de afleveringen op de streamingdienst te zien waren.

Margaret Thatcher, die een belangrijke rol speelt in het vierde seizoen, staat op de vierde plek van de meest gegoogelde personages. Maar bij de voormalig premier is van alle personages de grootste stijging te zien in het aantal zoekopdrachten in vergelijking met de periode voor de première van The Crown: mensen zochten Thatcher maar liefst 1.442 procent vaker op.

Ook prinses Margaret werd de afgelopen dagen enorm vaak opgezocht op Google, bij de zus van koningin Elizabeth merkt Google Trends een toename van 897 procent. 'The Queen' zelf werd 282 procent vaker opgezocht na de première van seizoen vier, gevolgd door prins Charles (183 procent).

In de lijst met vaakst gegoogelde personages staat Lord Mountbatten op de zesde plek, gevolgd door Camilla Parker Bowles (zeven), prins Philip (acht) en prinses Anne (negen, de andere dochter van koningin Elizabeth). De top tien wordt afgesloten door Mark Thatcher, de zoon van Margaret die een rol speelt in een van de tien afleveringen.

Margaret Thatcher, gespeeld door Gillian Anderson. (beeld: Netflix)

'Wie is Dickie?'

Ook zet Google op een rij welke vragen mensen stellen over The Crown en het Britse koningshuis. Het vaakst wordt er gezocht naar de actrice die Margaret Thatcher speelt in de Netflix-serie (Gillian Anderson). Ook zijn mensen benieuwd waar de serie is opgenomen en wie Dickie is (de bijnaam van Lord Mountbatten, gespeeld door acteur Greg Wise).

Andere populaire zoekvragen zijn 'Hoeveel afleveringen zijn er van The Crown?' (dit seizoen telt er tien), 'Wie speelt Diana in The Crown?' (Emma Corin) en 'Hoe waarheidsgetrouw is The Crown?' (antwoord: dat weet alleen koningin Elizabeth zelf).