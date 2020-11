Tom Cruise en Gerard Butler zijn vanaf deze week te zien in actiethrillers op Videoland. Ook George Clooney duikt op met een film uit 2010 waarvoor hij een Oscar-nominatie ontving. Bekijk hieronder welke titels er op de streamingdienst komen te staan.

Films

Mission: Impossible

In dit eerste deel uit de populaire actiereeks, gebaseerd op de gelijknamige televisieserie, raakt geheim agent Ethan Hunt betrokken bij een missie met dodelijke afloop. Terwijl hij achternagezeten wordt door zijn eigen organisatie, probeert hij met twee oud-collega's de echte schurk te vinden. Hoofdrolspeler Tom Cruise werkt inmiddels aan een zevende deel van Mission: Impossible, dat eind volgend jaar moet verschijnen.

Mission: Impossible III

Ook het derde deel van Mission: Impossible verschijnt deze week op Videoland. Hunt moet het daarin opnemen tegen de sadistische wapenhandelaar Owen Davian (Philip Seymour Hoffman). Nadat de slechterik een IMF-collega heeft vermoordt, zet hij zijn zinnen op Hunts verloofde Julia (Michelle Monaghan).

Hunter Killer

In deze actiethriller speelt Gerard Butler een duikbootkapitein die met zijn onderzeeër onderzoek moet doen in de Russische Barentszzee, en zo betrokken raakt bij het mogelijke begin van een nieuwe wereldoorlog. Bijrollen zijn weggelegd voor onder anderen Common en Oscar-winnaar Gary Oldman.

Up in the Air

Ryan Bingham (George Clooney) laat zich door grote bedrijven inhuren om werknemers te ontslaan. Hij leeft in dure hotels en staat op het punt om de grens van tien miljoen vliegpunten te doorbreken, maar dat bestaan wordt overhoop gegooid wanneer hij onderweg een liefdesaffaire krijgt. Up in the Air werd in 2010 voor zes Oscars genomineerd. De tragikomedie is vanaf 27 november op Videoland te zien.

Series

Temptation Island: Love or Leave

In deze aangepaste versie van Temptation Island zijn geen verleiders te vinden, maar vrijgezellen die op zoek zijn naar een serieuze relatie. Deelnemende koppels onderzoeken in het programma of ze de ware al hebben gevonden, of dat echte liefde misschien ergens anders te vinden is. Het programma speelt zich ditmaal af in Italië. Temptation Island: Love or Leave bestaat uit dertien afleveringen en is vanaf donderdag 26 november op Videoland te zien.