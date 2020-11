Netflix voegt niet alleen titels aan het aanbod toe, maar verwijdert ook films en series. NU.nl laat iedere dinsdag in samenwerking met Superguide weten welke titels binnenkort verdwijnen.

De prijswinnende documentaire When Two Worlds Collide verdwijnt komende zondag van Netflix. Ook de Bijbelse miniserie A.D. Kingdom and Empire staat deze week voor het laatst op de streamingdienst. Bekijk hieronder de nieuwste update.

24 november:

Perú: Tesoro Eccondido

29 november:

When Two Worlds Collide

30 november:

A.D. Kingdom and Empire

Sylvanian Families

1 december:

Cheapest Weddings

14 december:

Bollie en Billie

Deadman Wonderland

Pee-wee's Playhouse

Shtisel