Volgens de sloper die de in juli per toeval uit het IJ werd opgeviste Ferrari Mondial in bezit heeft, krijgt de auto uit 1987 een rol in een Netflix productie.

"Ik heb begrepen dat het verhaal gaat om twee jongens die in de jaren ’80 goed geld verdienen met de exploitatie van 06-sekslijnen" aldus autosloper Lowie Hoedt Jr van autodemontagebedrijf De Ooyevaar dinsdag in De Telegraaf. "Zij kopen van dit geld mooie, dure en snelle wagens, waaronder dus ook deze Ferrari."

De autosloper laat weten dat de opnames van de niet bij naam genoemde Netflix-productie in februari beginnen. Het script is volgens hem nog in bewerking. Volgens Hoedt Jr is het "honderd procent zeker" dat de Ferrari daarna uit elkaar wordt gehaald.

De Ferrari werd 26 jaar geleden als vermist werd opgegeven. Medio juli werd per uit het IJ gevist door de Amsterdamse politie, nadat brandweerduikers de auto een maand eerder per toeval ontdekten. Een poging van de sloper om de wagen te redden door het voertuig tentoon te stellen in het aquarium van ARTIS mislukte.

NU.nl is in afwachting van een reactie van Netflix.