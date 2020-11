Actrice Hannah Hoekstra gaat een hoofdrol spelen in de nieuwe film Love in a Bottle, van regisseur Paula van der Oest. De regisseur maakte eerder films als Lucia de B. en Tonio.

De maakster heeft de film tijdens de eerste lockdownperiode bedacht en ontwikkeld.

"Ik moest veel bellen met twee acteurs en toen kwam ik op het idee om daar iets mee te doen", vertelt Van der Oest in een interview met het magazine Plot. "Het is een liefdesverhaal over twee mensen, gespeeld door Hannah Hoekstra en de Engelse acteur James Krishna Floyd, die tijdens corona allebei in hun eigen appartement zitten. De een in Amsterdam en de ander in Londen."

De film is gedraaid op twee sets, op 500 meter afstand van elkaar. "We hebben het simultaan gefilmd, met twee crews en tien draaidagen. Ik ben nog bezig met de geluidsmix." Distributeur September Film gaat Love in a Bottle volgend jaar in de bioscoop uitbrengen.

Van der Oest schreef recent ook het oorlogsepos De Slag om de Schelde, die vanaf 17 december in de Nederlandse bioscopen te zien is. De film vertelt over drie jongeren die in het najaar van 1944 betrokken raken bij de strijd om Zeeland. De hoofdrollen in de duurste Nederlandse productie in vijftien jaar worden gespeeld door Gijs Blom, Susan Radder en Jamie Flatters.