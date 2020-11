Disney's 20th Century Fox is momenteel bezig met het ontwikkelen van een vijfde Predator-film. Dat meldt Deadline vrijdagavond.

Dan Trachtenberg, die eerder de Cloverfield-spin-off 10th Cloverfield Lane maakte, is aangetrokken als regisseur. Patrick Aison, die eerder het scenario schreef voor onder andere Kingdom en Tom Clancy's Jack Ryan, is bezig met het ontwikkelen van een script.

De originele Predator uit 1987, met Arnold Schwarzenegger in de hoofdrol, gaat over een groep commando's in de jungle die worden geconfronteerd met een alienras. De film groeide uit tot een kassucces en kreeg meerdere opvolgers.

Het vierde en recentste deel uit 2018, The Predator, werd matig ontvangen en flopte in de kassaverkoop. Toch wil Fox nu een nieuwe poging wagen en volgens Deadline zal de film doelbewust afwijken van de toon in de laatste film.