Nadat Netflix de worstelserie GLOW in oktober na drie seizoenen had gecanceld, hoopten fans en sommige leden van de cast dat de losse eindjes van het verhaal in een film konden worden afgehecht. In de podcast The Fourth Wall zegt hoofdrolspeelster Alison Brie echter dat ze de hoop maar beter kunnen opgeven.

"Ik ben er een beetje pessimistisch over als je kijkt naar wat er dit jaar allemaal gebeurd is en hoe moeilijk het is om in de coronacrisis iets weer in productie te krijgen", vertelt Brie.

Ze vergelijkt de situatie met die van de serie Community, waarin ze ook een grote rol speelde. Fans van deze serie hoopten ook jarenlang tevergeefs op een film. "Ik bedoel dat je niet te veel moet hopen. Want als het überhaupt gebeurt, kan het nog wel even duren."

GLOW, oftewel Gorgeous Ladies of Wrestling, gaat over de opkomst van het showworstelen voor vrouwen in de jaren tachtig. Brie speelt actrice Ruth Wilder, die in de filmwereld maar niet aan de bak komt en daarom besluit auditie te doen voor GLOW.