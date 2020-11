Iedere week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe films en series. Deze week ging het onder meer om twee kerstfilms en het nieuwste seizoen van de hitserie The Crown.

Benieuwd wat je de komende tijd nog kunt verwachten? Dit zijn de nieuwe Netflix-releases van november.

Films

The Princess Switch 2: Switched Again

Vanessa Hudgens keert terug naar Netflix met het tweede deel van de kerstromcom The Princess Switch. In Switched Again hebben de hertogin van het fictieve Montenaro en Hudgens elkaars hulp nodig wanneer het in de liefde even niet zo goed gaat.

Alien Xmas

Wanneer buitenaardse wezens proberen de zwaartekracht van de aarde te stelen, kan alleen een kleine alien genaamd X de wereld redden. Alien Xmas is een hartverwarmende stopmotionfilm voor het hele gezin.

Series

The Crown (seizoen 4)

We zijn in The Crown inmiddels alweer aanbeland in de jaren zeventig en tachtig. Sinds deze week is te zien hoe koningin Elizabeth en premier Margaret Tatcher steggelen over de Falkland-oorlog. Daarnaast wordt de zoektocht naar een geschikte bruid voor prins Charles doorgezet en maken we dus kennis met prinses Diana.

43 The Crown seizoen 4

The Boss Baby: Back in Business (seizoen 4)

De animatieserie The Boss Baby: Back in Business is een spin-off van de film The Boss Baby. Ook in de serie volgen we de strak in het pak gestoken baby met aktetas, die probeert om de snode plannen van Puppy Co te stoppen.

Op zoek naar meer vertier voor de kleinste kijkers? Wij zetten de 25 beste animatiefilms op een rijtje.

Holiday Home Makeover with Mr. Christmas (seizoen 1)

Zelfs als het gaat om realityseries blijft Netflix deze week in de kerststemming. In Holiday Home Makeover with Mr. Christmas volgen we Benjamin 'Mr. Christmas' Bradley. Deze binnenhuisarchitect en zijn team werken helpen gezinnen hun huis te transformeren voor de feestdagen.

Documentaire

We Are The Champions

In de zesdelige docuserie We Are The Champions worden verschillende unieke wedstrijden en de gepassioneerde deelnemers onder de loep genomen. In de eerste aflevering maken we kennis met een kaasrolwedstrijd in Engeland, waarbij de deelnemers jaarlijks wielen kaas van een heuvel rollen.

Voices of Fire

Voices of Fire is een nieuwe docuserie die in het teken staat van Pharrell Williams en de kerk in zijn geboortestad, het Amerikaanse Norfolk. Daar probeert men 's werelds beste gospelkoor neer te zetten met onontdekt talent uit de gemeenschap.

130 Bekijk hier de trailer van Voices of Fire

Flavorful Origins (seizoen 3)

Ook nieuw op Netflix: het derde seizoen van Flavorful Origins. In deze documentaireserie duiken we in de Chinese keuken. De nadruk ligt in elk seizoen op een andere stad of regio, zoals Chaoshan en Yunnan. We ontdekken de unieke ingrediënten die gebruikt worden in deze keukens en luisteren naar de verhalen van de mensen die ermee koken.

Comedy

Kevin Hart: Zero F**ks Given

Hoe ziet comedy eruit tijdens COVID-19? Kevin Hart geeft met zijn show Kevin Hart: Zero F**ks Given een voorzetje. De komiek vertelt zijn grappen namelijk gewoon vanuit zijn eigen huis, een enorm intieme setting. Hart behandelt allerlei onderwerpen, maar uiteraard ligt de focus op het leven in tijden van een pandemie.

Bron: Superguide