De Amerikaanse acteur Channing Tatum gaat een grote rol spelen in een nieuwe thriller die geïnspireerd is op horrorfilms als Dracula en Frankenstein, meldt The Hollywood Reporter.

De nieuwe film wordt geproduceerd door Phil Lord en Chris Miller, die eerder al met Tatum samenwerkten voor de 21 Jump Street-films.

Er is nog geen titel van de nieuwe thriller bekendgemaakt. De film wordt "een moderne thriller met een knipoog", schrijft The Hollywood Reporter.

De film wordt het nieuwste project van Universal Studios, dat het monsterfilmgenre nieuw leven in wil blazen. Sinds het succes van de eerste nieuwe film in de reeks, The Invisible Man, is het produceren van horrors een prioriteit voor de studio.