De opnames voor het vervolg van de Marvel-film Black Panther beginnen naar verwachting in juli volgend jaar. Ingewijden melden vrijdag aan The Hollywood Reporter dat de opnames van start zullen gaan in Atlanta en zeker zes maanden gaan duren.

De productie van de film zou oorspronkelijk van start gaan in maart 2021, maar die werd uitgesteld na het onverwachte overlijden van hoofdrolspeler Chadwick Boseman afgelopen augustus.

Het is nog altijd niet bekend hoe Marvel Boseman's rol van T'Challa gaat invullen en of hij zal worden vervangen door een andere acteur. Wel lijkt het uitgesloten dat de studio gebruik zal maken van visuele effecten om Boseman in de film te tonen.

Een deel van de cast is inmiddels wel bekend. Onder meer Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Winston Duke en Angela Bassett zullen na hun rol in de eerste film terugkeren. Acteur Tenoch Huerta (Narcos: Mexico) is vrijdag aan de cast toegevoegd.

De release van Black Panther 2 stond voor de opgelopen vertraging door het coronavirus en het overlijden van Boseman gepland voor mei 2022. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze datum nog wordt gehaald. Regisseur Ryan Coogler zal net als bij het eerste deel de regie op zich nemen.

Black Panther gaat over de strijd om de troon van het fictieve Afrikaanse land Wakanda. Het eerste deel, dat in februari 2018 werd uitgebracht, geldt als een van de succesvolste Marvel-films tot nu toe.