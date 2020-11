Nicki Minaj komt met een docuserie van zes aflevering op HBO Max, vertelt de rapper op Instagram. De serie zal een "ruwe en ongefilterde" kijk in haar persoonlijke leven en carrière geven.

"Ik ben zo blij om HBO Max aan boord te hebben om me te helpen mijn verhaal op deze gedenkwaardige manier te vertellen. Een manier waar mijn fans van zullen houden. Deze documentaire is geweldig, dat beloof ik. Ik kan niet wachten om het met jullie te delen", aldus Minaj.

Minaj neemt haar fans, volgens Variety, mee naar de meest "uitdagende en bevredigende" tijden in haar leven. Het project wordt geregisseerd door Michael John Warren, die zijn regiedebuut maakte met Jay-Z’s Fade to Black. Minaj is zelf uitvoerend producent.

"Nicki Minaj is een veelzijdige kunstenaar, zakenvrouw en innovator, maar ook een kracht waarmee rekening moet worden gehouden. Het is een voorrecht om dit project naar HBO Max te brengen en onze kijkers ongekende toegang tot haar leven te bieden", zegt Sarah Aubrey, hoofd originele content bij HBO Max.

Elke aflevering duurt een half uur. Hoe de docuserie gaat heten is nog niet bekend.