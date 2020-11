Jamie Campbell Bower (Sweeney Todd) en Robert Englund (Freddy Krueger in de Nightmare on Elm Street-films) krijgen een rol in het vierde seizoen van Stranger Things. Ook Eduardo Franco (Booksmart) en Tom Wlaschiha (Game of Thrones) zijn volgens Variety te zien in de populaire Netflix-serie.

Bower gaat de rol spelen van Peter Ballard, een man die werkt in een psychiatrisch ziekenhuis. Franco is te zien als Argyle, de nieuwe beste vriend van het personage Jonathan.

Englund (foto), die in de filmfranchise Nightmare on Elm Street de rol van seriemoordenaar Freddy Krueger speelt, gaat de rol vertolken van clubeigenaar Eddie Munson. Volgens Variety krijgt dit personage een centrale rol in het nieuwe seizoen.

De opnames van Stranger Things waren wegens de uitbraak van COVID-19 stilgelegd en zijn begin oktober hervat. Een releasedatum van de vierde reeks is nog niet bekendgemaakt. Wel verscheen er eerder een teaser met daarin nieuwe beelden.

Stranger Things is een van de populairste series van Netflix. Hoewel de streamingdienst meestal geen cijfers prijsgeeft, werd bekendgemaakt dat het derde seizoen van de serie de best bekeken Netflix Original tot dusver is.