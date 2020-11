Lady Gaga heeft een rol bemachtigd in Bullet Train, een nieuwe actiefilm waarin ook Brad Pitt te zien is. Het is volgens Collider nog niet duidelijk welke rol de zangeres en actrice gaat spelen.

Andere rollen zijn er voor Joey King, Aaron Taylor-Johnson en Zazie Beetz. Het script van de film is gebaseerd op het boek Maria Beetle, geschreven door de Japanse Kotaro Isaka.

De film draait om vijf huurmoordenaars in een hogesnelheidstrein op weg van Tokio naar Morioka. Ze komen erachter dat hun missies met elkaar te maken hebben en raken met elkaar in conflict.

De regie is in handen van David Leitch, die eerder Deadpool 2 en John Wick regisseerde.

Lady Gaga ontving voor haar rol in A Star Is Born (2018) een Oscar-nominatie.