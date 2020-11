Michiel Huisman is genomineerd voor de Critics' Choice Super Award voor de beste acteur in een horrorfilm, maakt de organisatie donderdag bekend.

De 38-jarige Nederlandse acteur is genomineerd voor zijn rol in de vorig jaar verschenen film The Other Lamb. Daarin speelt hij de leider van een zelfvoorzienende sekte die afgelegen woont.

Huisman is niet de enige Nederlander die kans maakt op een award. Ook Katja Herbers is genomineerd. Ze maakt kans op de prijs voor de beste actrice in een horrorserie met haar rol in de CBS-serie Evil.

De prijzen zijn een variant op de reguliere Critics' Choice Awards en in het leven geroepen om meer aandacht te genereren voor genres als sciencefiction, horror, fantasy en actie.

De uitreiking vindt op 10 januari plaats en wordt uitgezonden op de Amerikaanse zender The CW Network. De show wordt gepresenteerd door Kevin Smith en Dani Fernández.