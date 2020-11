Michael J. Fox heeft besloten vanwege gezondheidsproblemen met pensioen te gaan. Dat onthult de acteur in zijn nieuwe boek No Time Like the Future, meldt People Magazine donderdag.

Fox lijdt al sinds 1991 aan de ziekte van Parkinson en moest recentelijk onder het mes om een goedaardige tumor in zijn wervelkolom te laten verwijderen. Zijn gezondheid heeft hier echter flink onder geleden en hem doen besluiten een punt achter zijn acteercarrière te zetten.

De 59-jarige Fox heeft steeds meer moeite met praten en raakt snel uitgeput. "Er is een tijd van komen en gaan. De tijd dat ik twaalf uur lang zeven pagina's aan dialogen uit mijn hoofd leer, die is echt voorbij." Zijn gezondheid laat dat niet langer toe en daarom besluit hij ermee te stoppen. "Mijn beste tijd is geweest en dat is goed zo", schrijft Fox in het boek.

Hij denkt niet het tempo van de hedendaagse filmindustrie bij te kunnen houden. "Daarom ga ik voor de tweede keer met pensioen." Fox sluit niet uit dat hij zich ooit op een andere manier aan een project zal verbinden, maar als acteur zal hij niet meer te zien zijn.

Fox werd in de jaren tachtig bekend door zijn rol in de sitcom Family Ties en brak later wereldwijd door als hoofdrolspeler in de Back to the Future-trilogie.