Taron Egerton, bekend van zijn vertolking van Elton John in Rocketman, speelt in de film Tetris de Nederlander Henk Rogers. Hij is de ontdekker van het populaire videospel en zijn verhaal wordt verfilmd door regisseur Jon S. Baird, meldt Deadline donderdag.

Rogers bemachtigde in de jaren tachtig de distributierechten voor de game, waarin blokken naar beneden vallen en de speler horizontale rijen moet vormen.

Hij ontdekte Tetris in 1988 op een beurs. Het spel werd toen al gedistribueerd in meerdere landen. Hierbij werd de oorspronkelijke licentienemer niet gehonoreerd. Rogers verkreeg samen met Nintendo de distributierechten voor spelcomputers, waarna het spel een enorm succes werd.



De inmiddels 66-jarige Nederlander raakte goed bevriend met Tetris-bedenker Alexey Pajitnov. Rogers bleef ook daarna actief in de game-industrie. Wie de rol van Pajitnov gaat vertolken, is nog niet bekend.

Het is de bedoeling dat de opnames begin december in Schotland van start gaan. De film wordt deels gefinancierd door Apple.