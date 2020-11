Angelina Jolie neemt de regie op zich van Unreasonable Behaviour, een film gebaseerd op de gelijknamige autobiografie uit 1990. De actrice en regisseur verfilmt het leven van de Britse oorlogsfotograaf Don McCullin, die onder meer de oorlog in Vietnam vastlegde.

"Ik voel me vereerd dat ik zijn leven op het bioscoopscherm mag brengen", zegt Jolie in een verklaring die donderdag is gedeeld door Deadline.

Jolie zegt te hopen "een film te maken die even compromisloos is als Dons fotografie". "Een film die gaat over de buitengewone mensen en gebeurtenissen waarvan hij getuige was, en de opkomst en ondergang van een uniek tijdperk in de journalistiek", aldus de actrice.

McCullin was onder de indruk van Jolie's recentste regiewerk, First They Killed My Father, dat gaat over de Cambodjaanse mensenrechtenactivist Loung Ung. "Ik heb het vertrouwen dat ik in veilige en bekwame handen ben bij haar", zegt de inmiddels 85-jarige fotograaf.

Hoofdrolspelers voor de film zijn nog niet bekendgemaakt. Ook is het nog niet duidelijk wanneer de film in de bioscopen te zien zal zijn.

Jolie regisseerde in 2014 de oorlogsfilm Unbroken, die drie keer werd genomineerd voor een Oscar. McCullin brak door in de jaren zestig, nadat hij in een reeks foto's een sfeerverslag maakte van het naoorlogse Engeland. Hij was ook aanwezig bij tal van historische momenten, zoals de oorlog om de Falklandeilanden en de val van de Berlijnse muur.