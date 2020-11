De tweede Wonder Woman-film draait vanaf 16 december in de Nederlandse bioscopen. Dat heeft distributeur Warner Bros donderdag gemeld. Nederland is een van de eerste landen ter wereld waar de film te zien zal zijn.

In de VS is Wonder Woman 1984, zoals de officiële titel luidt, pas vanaf Eerste Kerstdag te zien. De film komt daar tegelijkertijd uit in de bioscopen en op streamingplatform HBO Max.

Op de vraag waarom de film in Nederland eerder verschijnt, laat een woordvoerder van Warner Bros aan NU.nl weten hier nooit uitspraken over te doen. De andere grote titel die deze Kerst in de Nederlandse bioscopen draait, is het oorlogsepos De Slag om de Schelde, de duurste vaderlandse productie in vijftien jaar tijd. Deze film is een dag later, vanaf 17 december, te zien.

Wonder Woman 1984 is een van de laatste grote films waarvan de premièredatum nog voor dit jaar in de planning staat. Andere grote titels, zoals de nieuwe James Bond-film en de negende Fast & Furious-film, zijn verschoven naar 2021.

Actrice Gal Gadot keert in de sequel terug als superheldin Wonder Woman, Patty Jenkins was opnieuw verantwoordelijk voor de regie. Het Nederlandse model Doutzen Kroes heeft een bijrolletje, zo valt uit de trailer op te maken.

De film wordt in Nederland uitgebracht in 2D, 3D, 4D, Dolby Vision, IMAX en ScreenX.