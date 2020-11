Matthew McConaughey vond de zoenscènes die hij met Kate Hudson had vaak ongemakkelijk. De acteur vertelt aan Yahoo Entertainment dat ze het niet hadden getroffen met de omstandigheden waarin ze met elkaar moesten zoenen voor de camera.

McConaughey reageert in het interview op een uitspraak die Hudson onlangs deed in de podcast van Gwyneth Paltrow. Hierin liet de actrice weten dat er altijd iets mis was met haar zoenscènes met McConaughey. Ze vertelde specifiek over een scène waarin ze in zee moesten zoenen voor de film Fool's Gold en de acteur snot op zijn gezicht had.

De 51-jarige legt uit dat ze voor deze scène in het water moesten springen, weer boven moesten komen alsof ze naar lucht hapten en vervolgens naar elkaar toe moesten zwemmen voor een kus.

"Je ligt in zout water en het snot is overal en je denkt: dat ging wel goed, maar ziet het er ook goed uit?' En dan hoor je dat je het nog eens moet doen. Het werd ons altijd moeilijk gemaakt. We hebben onze romantische kus nooit gehad, maar we hebben nog tijd", grapt de acteur.

Fool's Gold uit 2008 was niet de eerste film waarin de twee acteurs een zoenscène hadden. Ze waren ook samen te zien in How to Lose a Guy in 10 Days uit 2003. Ook aan die scènes heeft McConaughey geen romantische herinneringen.