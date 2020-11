Rapper Nelly gaat de rol van rock'n-rollgrondlegger Chuck Berry (1926-2017) spelen in de filmbiografie over rock-'n-rollzanger Buddy Holly (1936-1959). Dat meldt The Hollywood Reporter donderdag.

Clear Lake gaat over de tienerjaren van Holly. De muzikant ging, ondanks de toenmalige rassenscheidingen in de Verenigde Staten, in 1958 in dat land op tournee met een divers samengesteld gezelschap.

In augustus werd bekend dat Ruairi O'Connor de rol van Holly op zich zal nemen. Colin Hanks en Diane Guerrero spelen respectievelijk Holly's manager en de vrouw van de artiest. Het is nog niet bekend wanneer de film uitkomt.

Holly kwam in 1959 samen met onder anderen zijn collega Ritchie Valens om het leven bij een vliegtuigongeluk. De muzikant was toen 22 jaar oud.