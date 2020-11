Vanaf donderdag draait De vogelwachter in de Nederlandse bioscopen. Hoofdrolspeler Freek de Jonge krijgt lof, ondanks kritiek op het plot.

De Telegraaf - vier sterren

"Freek de Jonge is nagenoeg de enige acteur in dit charmerende verhaal, over een Robinson Crusoë die zijn eiland verkiest boven de mensenwereld. Als er iets kapot is, repareert hij het lekker zelf. Of het nou om zijn verrekijker of zijn eigen arm gaat. De schrik en verontwaardiging slaan echter toe wanneer hij hoort dat zijn post wordt wegbezuinigd. Waarom mag hij niet gewoon blijven zitten waar hij zit?"

"Regisseur Threes Anna verpakt haar boodschap, over het recht op zelfbeschikking, in een licht sprookjesachtige setting waar ze zichtbaar veel liefde in stopt. Niet alleen een liefde voor de natuur, maar ook voor decorontwerp. Het strandhutje waar de hele film zich omheen afspeelt, zit vol kleine details die uitstralen hoe efficiënt en tevreden deze man zijn leven heeft ingevuld."

NRC - twee sterren

"Net als de oude man in de loop der jaren een heleboel aangeslibde dingen om zich heen heeft verzameld, wordt het serene minimalisme waar de film mee begint al snel in een overvolle plot gepropt over de dreigende opheffing van zijn post. Het enige rustpunt is hoofdrolspeler Freek de Jonge, waarvan het lijkt alsof hij er zijn hele leven op heeft gewacht om in deze rol te bedaren."

"Alsof er tijdens de ontwikkeling van de film steeds meer ideetjes bij zijn gekomen. De satelliettelefoon begeeft het, hij breekt zijn arm, hij kleedt de radio aan met een aangespoelde pruik, de grenzen tussen waan en werkelijkheid beginnen langzaam te vervagen. Veel van de magie van De vogelwachter gaat desondanks verloren in een onderliggend verlangen naar logica en verhaal."

de Volkskrant - vier sterren

"Plotseling staat een zwerm overvliegende trekvogels voor het definitieve afscheid van alles wat de vogelwachter kent. Een aankomende noordwesterstorm maakt de onheilssymboliek compleet."

"Dat De vogelwachter ondanks deze vrij grote gebaren toch uitstekend werkt, en uiteindelijk zelfs ontroert, is grotendeels te danken aan de verschijning van De Jonge en de wijze waarop Anna hem regisseerde. De cabaretier lijkt ervoor gemaakt om op het strand met verbeten kop en woest, halflang grijs haar tegen een storm in te turen, tot in zijn vezels vereenzelvigd met strand, wind en zee."

Het Parool - geeft geen sterren

"Regisseur Threes Anna was artistiek leider van de baanbrekende theatergroep Dogtroep en die achtergrond is voelbaar in hoe De vogelwachter minstens zoveel lijkt voort te komen uit het landschap en hoofdrolspeler Freek de Jonge, als uit het brein van Anna. Het is een film die gelaagd is in zijn simpliciteit."

"De Jonge, voor wie dit zijn eerste filmrol is sinds de jaren tachtig, speelt de vogelwachter mooi ingetogen. Voor zich uit mompelend en schuifelend door dat huisje, dat klein is maar nooit benauwend."