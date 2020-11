Billy Porter maakt zijn regiedebuut met coming-of-agedrama What If?, meldt Variety woensdag. De speelfilm gaat over de middelbare scholier Khal, die verliefd wordt op een transgender meisje op zijn school.

"Ik vind het geweldig om deel uit te maken van deze nieuwe plek in Hollywood, waarin allerlei soorten verhalen van verschillende mensen worden verteld", aldus Porter.

"Ik ben dankbaar dat ik me in een positie bevind om een ​​aantal van deze verhalen meer mainstream te maken."

In What If? deelt Khal op sociale media dat hij verliefd is op een transgender meisje op zijn school. Het internet moedigt hem aan om ervoor te gaan en de twee krijgen een relatie, wat ze allebei niet hadden verwacht. De film wordt geproduceerd door Killer Films en Andrew Lauren Productions.

Porter won in 2019 een Emmy voor zijn rol in Pose. Hij kreeg de rol van Lola in de Broadwaymusical Kinky Boots, waarvoor hij een Tony, Drama Desk en Outer Critics Circle-prijzen won, evenals de Grammy voor het album. De acteur neemt in de verfilming van het sprookje Assepoester de rol van goede fee op zich.