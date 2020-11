Actrices Zoe Saldana en Jennifer Garner zijn toegevoegd aan de cast van de actiefilm The Adam Project, meldt Variety. Eerder werd al bekend dat Ryan Reynolds de hoofdrol speelt in de film die via Netflix wordt uitgebracht.

Volgens ingewijden gaat de film over een piloot (gespeeld door Reynolds) die terug in de tijd moet reizen om een jongere versie van zichzelf te ontmoeten en een mysterie op te lossen. Welke rollen Garner (Alias, Dallas Buyers Club) en Saldana (Avatar, Guardians of the Galaxy) hierin gaan spelen, is nog niet bekend.

Shawn Levy, bekend als producer van de film Arrival en de serie Stranger Things, waarvan hij ook enkele afleveringen regisseerde, is als regisseur aan de film verbonden.

Eerder dit jaar werd bekend dat Netflix The Adam Project van filmmaatschappij Paramount had overgenomen. De film, die al sinds 2012 op de planning staat, wordt geproduceerd door filmstudio Skydance. Er was eerder sprake van dat de de film de titel Our Name Is Adam zou dragen en dat Tom Cruise er een rol in zou spelen.

Wanneer The Adam Project op de streamingdienst moet verschijnen, is nog niet bekend.