Een klassieker met Hugh Grant, drie kaskrakers van Peter Jackson en een nieuwe tienerserie verschijnen deze week op Videoland. Bekijk hieronder welke titels er worden toegevoegd.

Films

American Animals

In de Verenigde Staten van 2003 besloten vier studievrienden een zeldzaam boek uit de universiteitsbibliotheek te stelen. De jongens dachten in één klap rijk te kunnen worden, maar hun leven liep heel anders. American Animals reconstrueert de gebeurtenissen, afgewisseld met interviews waarin het echte viertal terugblikt op hun misdaad.

Four Weddings and a Funeral

Hugh Grant speelt in deze romantische klassieker een vrijgezel die de liefde van zijn leven tegen lijkt te komen. Carrie is vaak te vinden op de bruiloften waar Charles ook voor wordt uitgenodigd, maar toch blijft er twijfel hangen. Richard Curtis, de scenarist van Four Weddings and a Funeral, had later ook succes met Notting Hill en Love Actually.

122 Bekijk hier de filmtrailer van Four Weddings And A Funeral

Hell Fest

Een groep vrienden bezoekt een halloweenthemapark om een avond te kunnen griezelen. Er lopen verschillende verklede acteurs rond, maar de jongeren weten niet dat een van die gemaskerde mensen in werkelijkheid een seriemoordenaar is. Nu deze horrorfilm van Netflix is verdwenen, wordt hij vanaf 19 november toegevoegd aan het aanbod van Videoland.

147 Bekijk hier de trailer van Hell Fest

The Hobbit-trilogie

Na de kassuccessen van de Lord of the Rings-trilogie besloot Peter Jackson om ook de voorloper van schrijver J.R.R. Tolkien te verfilmen. The Hobbit, waarin de jonge Bilbo Balings een gevaarlijke reis aflegt om een schat te vinden, verscheen in drie delen. An Unexpected Journey, The Battle of the Five Armies en The Desolation of Smaug zijn vanaf 20 november te zien op Videoland.

Trailer van The Hobbit: Battle of the Five Armies

Series

Find Me in Paris

Deze tienerserie, over een Russische ballerina uit 1905 die in het jaar 2018 belandt, is inmiddels toe aan een derde en laatste seizoen. Hoofdpersoon Lena zit inmiddels in haar laatste jaar van de Parijse dansschool en moet intussen nog steeds vrezen voor het Tijdbureau.

Utopia Falls

In een toekomstige maatschappij waarin de aarde grotendeels vernietigd is, mogen tieners meedoen aan een zang- en danscompetitie. Wanneer Aliyah 5 met haar vrienden een geheim archief ontdekt, realiseert ze zich dat de muziekgeschiedenis veel groter en rijker is dan iedereen denkt. Bedenker Joseph Mallozzi werkte eerder ook mee aan de sciencefictionserie Stargate.

Superguide heeft een lijst gemaakt met aanraders voor series op Videoland, die hier te bekijken is. Ook maakte de website lijstjes met tips voor Netflix, Disney+ en Ziggo.