Regisseur Spike Lee werkt op dit moment aan een musicalfilm over het ontstaan van de erectiepil Viagra. Lee baseert zijn verhaal op een artikel dat journalist David Kushner over dit onderwerp publiceerde in het tijdschrift Esquire, meldt Variety dinsdag.

De film zal liedjes bevatten die worden geschreven door componistenduo Stew Stewart en Heidi Rodewald, die eerder de Broadway-voorstelling Passing Strange maakten. Het is nog niet bekend wie de hoofdrollen gaan spelen.

Het is niet de eerste musical die Lee gaat maken: de regisseur verfilmde recent de muzikale show American Utopia, gebaseerd op de gelijknamige voorstelling van voormalig Talking Heads-voorman David Byrne.

Lee werd bekend met zijn activistische films over Afro-Amerikanen en racisme in de VS, zoals Da 5 Bloods, Malcolm X, Do the Right Thing en BlacKkKlansman. Voor die laatste film, uit 2018, kreeg de regisseur een Oscar voor beste scenario.

Het is nog niet bekend welke titel de nieuwste film van Lee krijgt. Ook is onduidelijk wanneer die verschijnt.