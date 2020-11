Terence Winter is niet langer betrokken bij de nieuwe televisieserie rond The Batman, die moet verschijnen op de streamingdienst HBO Max.

Volgens The Hollywood Reporter is Winter, de bedenker van dramaserie Boardwalk Empire, vertrokken wegens 'creatieve onenigheden' met filmmaker Matt Reeves, die ook bij het project betrokken is.

Hij zou de serie schrijven en daarnaast showrunner zijn. De showrunner is degene die verantwoordelijk is voor alle creatieve en financiële aspecten rondom een show.

De nieuwe Batman-serie heeft nog geen naam, maar heeft als werktitel Gotham Central. De verhaallijn wordt gebaseerd op de gelijknamige film, die vanwege de coronacrisis al verschillende keren is uitgesteld. De datum van release staat nu op 4 maart 2022 in de Verenigde Staten. Wanneer de serie moet verschijnen, is onbekend.

De hoofdrollen in de film worden vertolkt door onder anderen Robert Pattinson (Batman) en Jeffrey Wright. Het is onduidelijk wie in de serie te zien zijn.