Netflix voegt niet alleen titels aan het aanbod toe, maar verwijdert ook films en series. NU.nl laat iedere dinsdag in samenwerking met Superguide weten welke titels binnenkort verdwijnen.

Het eerste deel van de futuristische Divergent-reeks wordt dinsdag van Netflix verwijderd. Later deze week verdwijnen comedy's als Crazy Rich Asians en Bean: The Ultimate Disaster Movie en de apocalyptische avonturenfilm Waterworld. Ook Loro, de satirische film over Silvio Berlusconi van Oscar-winnaar Paolo Sorrentino, is binnenkort niet meer op Netflix te zien. Bekijk hieronder de nieuwste update.

17 november:

Divergent

Hell Fest

19 november:

Le flic de Belleville

Gaston Lagaffe

Loro

Rémi: Sans famille

Taxi 5

20 november:

Crazy Rich Asians

21 november:

The Adjustment Bureau

Bean: The Ultimate Disaster Movie

Curious George

Half Baked

The Little Rascals

Mercury Rising

Waterworld

30 november:

A.D. Kingdom and Empire

Sylvanian Families

1 december:

Cheapest Weddings

14 december:

Bollie en Billie

Deadman Wonderland

Shtisel