Judd Apatow gaat voor Netflix een comedyfilm maken over een groep acteurs die met elkaar vast komt te zitten in een hotel tijdens een pandemie, schrijft Deadline.

Het is nog niet bekend welke acteurs en actrices meewerken aan de film, maar volgens een ingewijde moet dat de komende weken duidelijk worden.

De 52-jarige Apatow regisseert en produceert de film en schreef mee aan het script. Het is voor het eerst dat de filmmaker, die bekend werd dankzij films als The 40-Year-Old Virgin en Knocked Up, een film maakt voor Netflix.

Apatows laatste film was The King of Staten Island (2020), die losjes gebaseerd is op het leven van Pete Davidson. De komiek speelde zelf de hoofdrol.