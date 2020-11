Ehtan Hawke heeft nooit de behoefte gevoeld zich langdurig in Los Angeles te vestigen. De vijftigjarige acteur vertelt in een maandag gepubliceerd interview met The Guardian dat de stad te veel verleidingen biedt, waar ook al menig collega aan onderdoor is gegaan.

"Mijn eerste collega-acteur (River Phoenix, red) is op Sunset Boulevard overleden aan een overdosis. Hij was een van de meest veelbelovende acteurs en de industrie heeft hem gewoon verzwolgen, dat was een belangrijke les voor mij. Voor een acteur zoals ik is die plek te gevaarlijk"

Phoenix en Hawke speelden in 1985 samen in de kinderfilm Explorers en volgden daarna hun eigen pad. De carrière van Phoenix eindigde eind 1993, toen hij in een club in Hollywood een hartstilstand als gevolg van een overdosis heroïne en cocaïne kreeg.

Hawke legt uit dat acteurs in Hollywood al snel het gevoel kunnen krijgen dat ze om de verkeerde redenen worden geadoreerd en dat ze daardoor afgeleid worden. Dikwijls met fatale afloop.

Hawke zag het niet alleen bij Phoenix gebeuren, maar raakte ook collega's als Philip Seymour Hoffman (overdosis in 2014) en Robin Williams (zelfdoding, 2014) kwijt.

"Drugs, alcohol en depressies zijn geduchte tegenstanders van elkaar. Mensen denken dat krijgen wat je wilt je gelukkig maakt. Maar de vaardigheid jezelf lief te hebben en gelukkig te zijn komt niet van buitenaf. Je mag jezelf niet laten afleiden door deze cultuur, waarin de dingen die gevierd worden niet zijn wat ze lijken."

Heb je zelf weleens zelfmoordgedachten en heb je hulp nodig? Bel 113 of bel gratis 0800-0113.