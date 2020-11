De cast van Harry Potter is zondag weer even bij elkaar gekomen om het negentienjarig jubileum van Harry Potter en de Steen der Wijzen te vieren, meldt The Independent. Tijdens de online meeting, georganiseerd door Tom Felton (Draco Malfidus), blikte de cast vooruit op het twintigjarig jubileum.

"Ik denk gelijk aan volgend jaar", aldus Daniel Radcliffe (Harry Potter), vooruitkijkend naar twintigjarig jubileum. "Dit jaar is slechts een voorproefje van de nostalgie waarin we volgend jaar ondergedompeld zullen worden."

Rupert Grint (Ron Wemel) blikte vooral terug op scènes waarbij hij moeilijk zijn lach kon inhouden. "Dat gebeurde vooral op de meest ongepaste momenten, zoals bij de begrafenis van Perkamentus (gespeeld door Michael Gambon, red.)", lacht hij.

"En ja, als je eenmaal begint met lachen, is het heel moeilijk om te stoppen. Ik had uiteindelijk een slechte reputatie: ze noemden me 'Gaat-ie Weer Grint'."

Tijdens de livestream schoven naast Radcliffe en Grint ook James en Oliver Phelps (Fred en George Wemel), Jason Isaacs (Lucius Malfidus), Bonnie Wright (Ginny Wemel), Alfred Enoch (Daan Tomas), Mark Williams (Arthur Wemel) en Evanna Lynch (Loena Leeflang) digitaal bij Felton aan.