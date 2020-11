Na twee seizoenen heeft Netflix besloten de stekker uit de horrorserie The Order te trekken. Bedenker Dennis Heaton deelde het nieuws zaterdag zelf in een bericht op Twitter.

"Twee seizoenen lang was ik vereerd om met een fantastische cast en crew samen te werken aan The Order voor Netflix. Het was een van de beste ervaringen uit mijn carrière. Helaas keren we niet terug, maar ik zal de herinneringen en de rekwisieten die ik heb gestolen altijd koesteren", aldus Heaton.

Om ervoor te zorgen dat kijkers van de serie een beetje weten waar het verhaal naartoe zou gaan, tweette Heaton ook nog hoe de serie zou verdergaan. "PS - Jack ging Alyssa echt wel uit de dood terughalen, maar ze zou dan helemaal verkeerd terug zijn gekomen. Net als zombies van een dierenkerkhof. Waarschijnlijk zou ze bezeten zijn door Zecchia of zo. Ook zouden er heel wat andere lijken tegelijk met haar terugkeren."

The Order gaat over student Jack Morton, die lid wordt van een geheim genootschap. Hij leert magie te gebruiken, maar hoe meer hij bij de organisatie betrokken raakt, des te meer duistere geheimen hij leert kennen. De serie ging in maart 2019 op Netflix in première. Het tweede seizoen verscheen afgelopen juni.