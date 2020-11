Chadwick Boseman, die de rol van koning T'Challa speelde in het eerste deel van Black Panther, wordt niet digitaal toegevoegd aan het vervolg van de film, meldt uitvoerend producent Victoria Alonso zaterdag in de Argentijnse krant Clarín.

Boseman overleed in augustus op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker.

"Er is maar één Chadwick en die is niet langer onder ons", zegt Alonso. "Onze koning is helaas gestorven in het echte leven. We nemen de tijd om te zien hoe we terugkeren en wat we gaan doen om zijn hoofdstuk te eren en om te verwerken wat ons is overkomen. Het was zo onverwacht, zo pijnlijk en vreselijk."

Het vervolg werd vorig jaar aangekondigd, toen nog met het idee dat ook Boseman erin zou gaan spelen. Er waren geruchten dat Marvel Studios van plan zou zijn om Boseman digitaal terug te brengen in de tweede Black Panther-film. Dit is ontkracht door Alonso.

Boseman kreeg de diagnose darmkanker in 2016, maar dit was niet publiekelijk bekend. Hij speelde in meerdere films terwijl hij al operaties en chemotherapie onderging vanwege de ziekte. De acteur overleed in zijn huis in Los Angeles, in het bijzijn van zijn vrouw en familie.

De tweede Black Panther-film staat gepland voor midden 2022.