Iedere week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe films en series. Deze week verschenen onder meer een moderne animatieserie over een legereenheid tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Nederlandse romantische comedy Verliefd op Cuba en het tweede seizoen van de Duitse dramaserie Bad Banks.

Series

Dash & Lily (seizoen 1)

De nieuwe Netflix-kersthit Dash & Lily is gebaseerd op een boek. In deze romantische comedyserie vindt kersthater Dash (Austin Abrams) een rood notitieboekje van de romantische Lily (Midori Francis). Ze dagen elkaar vervolgens uit en sturen berichten via het boekje. Langzaam beginnen ze gevoelens te krijgen voor elkaar.

Bad Banks (seizoen 2)

Seizoen 2 van de Duitse dramaserie Bad Banks, met Barry Atsma, staat sinds deze week op Netflix. De show draait om investeerder Jana die zich een weg baant door seksisme en egoïsme in de financiële sector.

Aunty Donna's Big Ol' House of Fun (seizoen 1)

Het comedytrio Aunty Donna laat hun sketches los in het eerste seizoen van hun eigen serie. Aunty Donna's Big Ol' House of Fun zit vol met liedjes en uiteenlopende personages.

The Liberator (seizoen 1)

The Liberator is niet zomaar een animatieshow, maar een soort hybride versie waar ook liveactionbeelden in zijn verwerkt. Het verhaal, gebaseerd op een boek, draait om de Amerikaanse legerofficier Felix Sparks en zijn infanterie-eenheid. Ze vochten tijdens de Tweede Wereldoorlog maar liefst vijfhonderd dagen lang voor de vrijheid van Europa.

161 The Liberator | Official Trailer | Netflix

Keizersvrouwen (seizoen 1)

De Nederlandse misdaadserie Keizersvrouwen, eerder uitgezonden op NPO3, draait om de beschadigde vrouw, Xandra Keizer (Karina Smulders). Zij ruilt haar geconstrueerde leven in door een escortbureau over te nemen. Dit brengt haar terug naar haar verleden in de drugswereld, waar haar moeder een belangrijke rol in speelt.

Films

Jingle Jangle: A Christmas Journey

Speelgoeduitvinder Jeronicus Jangle (Forest Whitaker) had ooit de mooiste speelgoedwinkel van het land. Totdat zijn leerling Gustafson hem verraadde en Jeronicus veranderde in een knorrige oude man. Wanneer zijn geniale en opgewekte kleindochter Journey voor de deur staat, verandert zijn leven.

165 Bekijk hier de trailer van Jingle Jangle: A Christmas Journey

Wil je meer Kerst? Deze elf kerstfilms zijn ook nieuw dit jaar.

Fantasy Island

Fantasy Island, van horrorstudio Blumhouse, lijkt op het eerste gezicht een ware droom. De mysterieuze Mr. Roarke (Michael Peña) laat al zijn eilandgasten baden in luxe op een afgelegen tropisch resort en zorgt dat ieders dromen werkelijkheid worden. Maar als deze mooie dromen veranderen in nachtmerries, moeten de gasten het raadsel van het eiland oplossen als ze er ooit levend vanaf willen komen.

124 Bekijk hier de trailer van Blumhouse's Fantasy Island

Bekijk ook deze lijst met beste horrorfilms op Netflix voor nog meer creepy kijkervaringen.

Verliefd op Cuba

In Verliefd op Cuba krijgt de onlangs gescheiden Loes (Susan Visser) een belletje van haar dochter Maartje (Abbey Hoes): ze gaat trouwen met haar Cubaanse vriend Carlos (Rolf Sanchez). Samen met haar tienerzoon, ex en diens nieuwe vriendin reizen ze af naar Havana om Maartje tegen te houden. Loes had alleen nooit kunnen bedenken dat ze daar zelf valt voor de charmes van Juan (Jan Kooijman).

113 Bekijk hier de trailer van Verliefd op Cuba

Almost Christmas

Weduwnaar Walter (Danny Glover) nodigt zijn vier kinderen thuis uit voor Kerst, de eerste keer sinds de dood van zijn vrouw. Maar misschien had hij dat niet moeten doen. De kibbelende kinderen brengen een hoop drama met zich mee.

The Life Ahead

In The Life Ahead, met Sophia Loren in de hoofdrol, neemt een Holocaustoverlevende een verbitterde straatjongen in huis. Klein detail: de jongen heeft haar eerder nog beroofd. Er ontstaat een bijzondere en onverwachte vriendschap tussen de twee.

What We Wanted

In de Oostenrijkse dramafilm What We Wanted volgen we het huwelijk van een koppel dat maar niet zwanger kan worden. Het huwelijk wordt nog verder onder druk gezet tijdens een vakantie op Sardinië, waar hun buren de situatie nog lastiger maken.

Documentaires

A Lion in the House

In de tweedelige, prijswinnende documentaire A Lion in the House, van filmmakers Steven Bognar en Julia Reichert, zien we hoe vijf kinderen met kanker en hun veerkrachtige families allerlei behandelingen en trauma's doorstaan. De documentaire is over een periode van zes jaar gefilmd.

Trial 4

Trail 4 is een rechtszaakdocumentaire over Sean K. Ellis, die in 1993, toen hij negentien jaar oud was, wordt beticht van een executie-achtige moord op een politieagent in Boston. Hij strijdt voor zijn onschuld en stelt politiecorruptie en racisme aan de kaak.